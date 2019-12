EDITAL Técnicos Administrativos abre vagas para todos os níveis e até R$4 mil

A Universidade Federal divulgou a abertura de um novo edital (nº 05/2019) de concurso público para preenchimento de 29 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior em funções técnico-administrativas em educação no Mato Grosso.

De acordo com o edital, as lotações serão nos Campi de Araguaia/Barra do Garças, Sinop, Cuiabá, Várzea Grande com lotação provisória no Campus de Cuiabá. As oportunidades são para os cargos de Jornalista (2), Químico (1), Técnico de Tecnologia da Informação (1), Assistente Social (1), Técnico em Anatomia e Necropsia (1), Assistente em Administração (14), Técnico em Contabilidade (1), Técnico em Telecomunicações (2), Técnico em Enfermagem (1), Operador de Câmera de Cinema e TV (1), Assistente de Tecnologia da Informação (1), Técnico de Laboratório/Química (1), Engenheiro Químico (1) e Historiador (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação e R$ 321,00 de auxílio saúde.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 16 de março (a partir das 08h) até as 23h59min do dia 12 de março de 2020, no site da Universidade UFMT. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 (nível fundamental), R$ 90,00 (nível médio/técnico) e R$ 110,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá com provas objetivas (para todos) com questões 40, 50 e 60 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, informática, conhecimentos diversos e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas no dia 17 de maio de 2020, nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças e Sinop, em locais e horários a serem informados a partir do dia 30 de abril no site www.ufmt.br/concursos.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da Universidade Federal do Mato Grosso.

Informações do concurso

Concurso : Universidade Federal do Mato Grosso

: Universidade Federal do Mato Grosso Banca organizadora : (UFMT)

: (UFMT) Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 29

: 29 Remuneração : R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66

: R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66 Inscrições : 16 de março a 12 de março de 2020

: 16 de março a 12 de março de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 60,00, R$ 90,00 e R$ 110,00

: R$ 60,00, R$ 90,00 e R$ 110,00 Provas : 17 de maio de 2020

: 17 de maio de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL UFMT 05/2019