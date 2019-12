Ele fica! São Paulo anuncia permanência de Tiago Volpi: “Felicidade completa”

​O ​São Paulo confirmou um belo presente de Natal para a sua torcida, de terça para quarta-feira. Depois de muita negociação e muita especulação, Tiago Volpi permanecerá no Morumbi.

O anúncio veio num momento difícil do clube em relação ao setor, já que a incerteza de sua permanência era só uma das questões com as quais a diretoria tem lidado. Seu reserva imediato, Jean, deverá rescindir em virtude dos acontecimentos envolvendo sua vida pessoal na última semana. Portanto, a assinatura em definitivo até 2023 caiu como uma luva (sem trocadilho) no planejamento tricolor:

“Estou muito contente. Criei uma identificação grande com todas as pessoas no clube, dos funcionários aos torcedores, e eu tinha a vontade de permanecer. A minha felicidade é completa neste Natal. Sem dúvida, um momento especial. A permanência no São Paulo foi o meu melhor presente no Natal. Estou feliz com a oportunidade de defender o São Paulo por mais quatro temporadas. O torcedor esteve conosco nos momentos difíceis, e agora vamos em busca dos nossos objetivos em 2020“, contou ao ​site oficial.

O goleiro chegou ao São Paulo no início de 2019 por empréstimo, mas após uma composição com o Querétaro, do México, acertou sua estada em definitivo na equipe da capital paulista.