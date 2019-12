Ele tem multa de R$ 450 milhões e já encantou Luxa: saiba quem é a nova joia do Verdão

​Foi em 16 de novembro que Vanderlei Luxemburgo viu o time sub-20 do Vasco da Gama ser eliminado pelo ​Palmeiras na semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria. Na ocasião, um volante foi o responsável por tal feito. ele interceptou a jogada dos cariocas e atravessou o campo para fazer um golaço. O nome da fera? Patrick de Paula.

Ao ser chamado para trabalhar no Verdão em 2020, Luxa logo perguntou pelo garoto, e ouviu o que mais queria: que já estava promovido ao elenco principal e que irá se apresentar na próxima segunda-feira. Considerado uma das principais promessas da base palmeirense, o atleta, que iniciou como meia-esquerda, mas cresceu realmente atuando mais atrás, o jovem tem contrato até o final de 2022, e a multa rescisória para times de fora do país é de 100 milhões de euros, o equivalente a R$ 450 milhões.

“Como busco muito a organização ofensiva e jogo bastante com a posse de bola, com jogadores de qualidade para isso, eu o convenci a jogar de segundo volante. Ele gostou e melhorou muito na competitividade. No terceiro ano, eu estava sem primeiro volante e ele, surpreendentemente, deu um boom muito grande porque, além de aparecer muito e fazer o time jogar, se destacou com grandes gols de falta e sendo um ótimo cobrador de pênalti”, disse Wesley Carvalho, técnico do sub-20 do Palmeiras, ao ​Lance!.

Patrick terminou 2019 como capitão da equipe que conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil da categoria. Com 20 anos, será treinador por Luxemburgo juntamente com o lateral-esquerdo Lucas Esteve, os meias Gabriel Menino e Alan e os atacantes Gabriel Veron e Iván Angulo, novas caras no elenco profissional. “É um jogador que ainda tem muito a dar. Precisa melhorar um pouco mais a intensidade dele durante todo o jogo, parar um pouquinho de caminhar no campo porque, às vezes, ainda faz isso. Mas é um jogador espetacular que tem muito a evoluir”, completou Carvalho.

Foto de capa: Fabio Menotti / Ag. Palmeiras / Divulgação