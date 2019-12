Em baixa no Atlético Mineiro, Ricardo Oliveira é sondado por time paulista para 2020

​A Inter de Limeira, time do interior de São Paulo, está buscando novos reforços para a próxima temporada, visto que retornou à elite do futebol paulista após 14 anos nas divisões de acesso. O clube paulista tem ido atrás de vários jogadores veteranos e de renomes. Até o momento, a equipe sondou o goleiro Fernando Prass, ex-Palmeiras, Luis Fabiano e agora um jogador do ​Atlético-MG: Ricardo Oliveira.



O presidente da Inter de Limeira, Lucas D’Andrea, voltou a falar sobre o “Pastor”. Mas, o mandatário tem pouca expectativa em relação a uma negociação com o centroavante do Galo. “Conversamos com o Ricardo Oliveira. É um jogador experiente, que ainda joga em alto nível. Ele se interessou pelo projeto, mas o seu salário é altíssimo”, disse o presidente, em entrevista à ​Rádio Mix.

Em novembro, o mandatário já havia revelado o interesse pelo atleta de 39 anos. Ricardo Oliveira está em baixa no Atlético-MG e ainda não tem permanência garantida no elenco de 2020. Mas, a chance também de defender a Inter de Limeira é pequena. Durante sua trajetória no Galo, o atacante vestiu a camisa em 102 jogos e ainda balançou as redes 36 vezes.

O artilheiro começou sua carreira no Corinthians em 1997. Em seguida, foi vendido a Portuguesa. Posteriormente o “Pastor” teve passagens pelo Santos, Valencia-ESP, Betis-ESP, São Paulo, Milan-ITA, Zaragoza-PORT, Al-Jazira, Al WasL, ambos árabes, e Santos. O jogador está no Atlético-MG desde 2018 e tem contrato com o Alvinegro até o final de 2020.