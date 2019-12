Em busca de reforços, Ney Franco pede a contratação de atacante marcado por rebaixamentos

​ Depois de quase conseguir uma classificação para a Libertadores 2020, o ​Goiás busca reforços para a próxima temporada visando, também, a Copa Sul-Americana. A pedido do técnico Ney Franco, o clube está em negociações com o atacante Henrique Almeida, de 28 anos, com quem trabalhou na Chapecoense. A informação é do site ​GloboEsporte.

Atuando pela equipe da Arena Condá, o atacante disputou apenas 12 jogos e marcou três gols. No entanto, foi rebaixado junto a Chape para Série B 2020, fato que marcou o quinto rebaixamento do jogador na carreira: Vitória (2010), Sport Recife (2012), Bahia (2014), Coritiba (2017) e Chapecoense (2019). O atacante terá o contrato rescindido com a Chape, por isso, as tratativas podem fluir de forma mais rápida.

Revelado pelo São Paulo, Henrique Almeida foi a sensação do Mundial Sub-20 de 2011, quando foi campeão, artilheiro e eleito o melhor jogador da competição, o que fez o jogador se valorizar na equipe paulista. No entanto, não conseguiu render o esperado nos anos posteriores e acabou por rodar pelo mundo do futebol, passando por Vitória, Granada-ESP, Sport, Botafogo, Bahia, Coritiba, Grêmio, Girensuspor-TUR, Belenenses-POR e Chapecoense.

Goiás levando Henrique Almeida. É tipo um protocolo de intenções com a série B. — Anderson (@randecb) December 27, 2019