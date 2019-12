Em busca de reforços para 2020, Atlético-MG mira pacotão com 5 nomes do Palmeiras

​O​ Palmeiras vai resolvendo questões que estavam paradas antes das contratações do diretor executivo de futebol, Anderson Barros, e do técnico Vanderlei Luxemburgo. Nos últimos dias, o clube encaminhou a venda de dois atletas: o meia Gustavo Scarpa negocia com o Almería, da Espanha, enquanto que Artur resolve os últimos detalhes para ser negociado com o Bragantino.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

Diante disso, a lista de possíveis baixas pode aumentar nos próximos dias: de acordo com o jornalista ​Lucas Tanaka, em seu perfil no Twitter , o Atlético-MG teria interesse nas contratações de cinco atletas do Alviverde, seriam: o lateral-esquerdo Victor Luis, os meias Hyoran e Raphael Veiga, além dos atacantes Artur e Carlos Eduardo Eduardo.

Dos cinco, Hyoran e Carlos Eduardo seriam os mais fáceis de ser negociado, já que a dupla não estaria nos planos de Luxemburgo para 2020. O primeiro já foi cogitado no Sport, enquanto que o atacante já teve seu nome especulado para uma possível volta ao Goiás, onde atuou entre 2015 e 2018.

Atualizando pela 3a vez:

Descobri os 5 jogadores que o 7C pediu ao Galiotte. São eles: Victor Luís, Hyoran, Veiga, Arthur (negociação avançada com o Bragantino) e Carlos Eduardo. Todos, a princípio, seriam por empréstimo. Quem você gostaria de ver no #Galo em 2020? Comenta aí  https://t.co/k7dENthLs1 — Lucas Tanaka (@LucasTanaka) 29 de dezembro de 2019