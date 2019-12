Em Penedo homem é detido após simular estar com arma e roubar

Nesta segunda-feira, 30 de dezembro, na Av. Cândido Toledo, parte alta de Penedo, uma guarnição da Força Tática do 11º BPM recebeu informações de alguns roubos ocorridos na parte alta da cidade, inclusive as vítimas relatavam as mesmas características do autor.

Segundo a polícia, o suspeito aterrorizava as pessoas simulando estar armando com uma arma (que nunca existiu) por debaixo da camisa, após isso ele praticava os delitos levando dinheiro e outros pertences. Em uma das vítimas o meliante subtraiu a quantia de R$30,00 de uma senhora.

Policiais realizaram rondas ostensivas e identificou o indivíduo com as mesmas características repassadas pelas vítimas. Ele foi encontrado e identificado como J M V R, 31 ANOS. O autor confessou o crime, porém já não estava portando o dinheiro do roubo. A vítima de 43 anos, não quis ir até à Delegacia de São Miguel dos Campos para dar andamento a ocorrência, por isso o mesmo não foi preso.

Devido a problemas internos a Polícia Civil de Penedo (7ª DRP) só está registrando flagrantes das 8hrs até ás 13h, de segunda a sexta. Passando desse horário os registros só são feitos em São Miguel dos Campos, onde faz com que muita gente desista de oficializar.

Da Redação com informações do 11º BPM