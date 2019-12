Empresário de Dedé atualiza situação do zagueiro; Vasco mostra interesse

​Depois de uma temporada de altos e baixos, o​ Vasco segue se planejando para 2020. Contratando Abel Braga, o Cruz-maltino acertou também a vinda do atacante Germán Cano, que chegou do Independiente Medellin, da Colômbia. Além do mais, acertou com a patrocinadora Havan, que investiu 4,5 milhões de início no clube carioca.

Em busca de bons nomes e acessíveis no mercado, a diretoria do Vasco pensa em repatriar um dos seus grandes jogadores da década. Trata-se do zagueiro Dedé, de 31 anos, que atravessou fase complicada com o rebaixamento inédito do Cruzeiro – que está imerso a problemas internos.

Em entrevista ao​ Superesportes, o empresário do zagueiro, Giuliano Aranda admitiu neste (29) domingo que recebeu uma consulta informal dos dirigentes do Vasco, demonstrando o interesse em contar com o camisa 26 do Cruzeiro na próxima temporada. Na entrevista, o agente disse: “Temos uma ótima relação com o Vasco, com o Mazzuco (André Mazzuco, diretor de futebol). A gente sabe que o Abel (Braga, treinador) gosta muito do Dedé, mas ainda não existe uma tratativa. É uma possibilidade extraoficial. Vamos aguardar”, comentou. O agente ainda foi questionado se Dedé tem pretensão de fazer parte da reconstrução que o Cruzeiro passará: “Vamos ver em conjunto com o clube. A gente sempre respeitou o Cruzeiro. Não tem essa de tirar o jogador porque o time está na Série B ou na Série A. Vamos sentar com o Cruzeiro e entender o que é melhor para os dois lados”, relatou.

Seria uma boa o Dedé voltar ao futebol carioca. Sou flamenguista, mas queria ve-lo de volta ao Vasco. Ele é um grande jogador. E queria vê, fora o flamengo, outros clubes do Rio com grandes jogadores. Mesmo eu sendo flamenguista. #ExpedienteFutebol — Aldeir Ricardo (@ricardo_aldeir) December 30, 2019

Dedé não tem seus direitos econômicos ligado à Raposa, mas há acordo com investidores para que o clube mineiro fature com a transação numa eventual venda. Mesmo estipulando teto salarial de R$ 150 mil para 2020, o Vasco, por sua vez, estaria disposto em bancar R$ 350 mil pelo de salário do atleta, que ganha cerca de R$ 700 mil no Cruzeiro.