Emprestado ao Fluminense até o fim de 2019, Digão tem seu futuro definido pelo Cruzeiro

​Um dos destaques da defesa do​ Fluminense na temporada, o zagueiro Digão, de 31 anos, permanecerá no clube carioca em 2020. O jogador tem contrato por mais seis meses com o Cruzeiro, que decidiu deixar o jogador seguir no Rio de Janeiro, desde que o Fluzão arque com o salário integral do atleta.

O empréstimo do defensor era válido até o dia 31 de dezembro, mas como o técnico Adilson Batista não pretende contar com o jogador, o Cruzeiro não fez questão de chamá-lo de volta. Recém-rebaixado, o clube mineiro passa pela fase mais conturbada de sua história, com muitos problemas internos e até manifestações de torcedores, o que facilita na permanência do zagueiro no Tricolor Carioca.

Em entrevista, o Vice-Presidente Executivo de Futebol do Cruzeiro, Márcio Rodrigues, disse que o clube carioca só precisar arcar com 100% do salário para manter o jogador: “Alguns que tinham para voltar, não vão voltar. Um deles é o Digão, que deve continuar no Fluminense, depende só de acertos com o clube de lá. A gante só empresta se o Fluminense arcar com todo salário”, comentou.

Eu nem deveria me preocupar com esse papo de que o Cruzeiro quer que o Fluminense pague 250/300k ao mês no Digão. Afinal, como imaginar que alguém poderia sequer cogitar fazer uma burrice dessas, não é mesmo? NÃO É MESMO? — Eric Sá (@Eric_Sa_) December 19, 2019

Revelado pelo Fluminense em 2008, Digão teve passagens por Al-Hilal (Arábia Saudita), Sharjah FC (Emirados Árabes Unidos) e Cruzeiro. Em 2019, disputou 32 partidas pelo Fluzão, sendo 15 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, além de 2 gols marcados e alguns jogos com a faixa de capitão.