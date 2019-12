Eneva abre vagas para programa trainee em 4 estados

A Eneva está abrindo vagas para programa trainee nos estados AM, CE, MA e RR. Saiba mais!

“Eneva S.A. é uma empresa brasileira integrada de energia que atua nos setores de geração, exploração e produção de petróleo e gás natural e comercialização de energia elétrica. Entrou em operação em outubro de 2007 e sua oferta pública inicial foi realizada em 14 de dezembro de 2007. As atividades da Eneva de exploração e produção de petróleo e gás natural estão concentradas em bacias sedimentares terrestres brasileiras, com concessões no Estado do Maranhão (Bacia do Parnaíba, Parque dos Gaviões) e no Estado do Amazonas (Bacia do Amazonas, Campo de Azulão). De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), as operações da Eneva representam 38% da produção de gás natural disponível em terra do Brasil, o que a torna a maior operadora privada de gás natural.”

Confira!

Programa Trainee Eneva 2020

Está na hora de planejar a sua próxima conquista. Participe do Programa Trainee Eneva 2020. Se você gosta de desafios e quer espalhar a sua energia pelo Brasil, atuando em nossas diversas unidades, o seu lugar é aqui! Estamos buscando pessoas que tenham curiosidade para novas experiências e que sejam colaborativas.

Fases do processo seletivo:

Te conhecendo Melhor

Teste de Raciocínio Logico

Dinâmica Online

Teste de Português e Inglês

Vídeo Self

Painel de Negócios presencial (prevista para a 2ª quinzena de fevereiro/2020)

Entrevista final

Você começa com a gente em abril de 2020.

Localidade das vagas:

São Luís e Santo Antônio dos Lopes – MA

Itapiranga e Silves – AM

Boa Vista – RR

São Gonçalo do Amarante – CE.

Pré-requisitos:

Buscamos pessoas dispostas a atuar nas cidades onde tem Eneva, com inglês e formação superior concluída, entre dezembro de 2017 e dezembro de 2019, em um dos cursos abaixo:

Engenharia Cartográfica

Engenharia Mecânica

Engenharia Civil

Engenharia Química

Engenharia de Automação

Engenharias Elétrica

Engenharia de Energia

Geofísica

Engenharia de Petróleo e Gás

Benefícios:

Pacote de Remuneração bem atrativo

Seguro de Vida

Hospedagem durante o primeiro ano

Gympass

Plano de Saúde e Odontológico

Remuneração Variável

Vale Alimentação

Vale Refeição

Deslocamento para cidade de origem a cada 30 dias.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o programa e se candidatar através do seguinte link: https://www.eneva.com.br/trainee2020/.

