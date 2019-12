Enterro de João Beltrão será em Maceió

Na tarde deste sábado morreu vítima de várias complicações de saúde o ex-deputado, João Beltrão, tio do prefeito de Penedo, Marcius Beltrão.

O ex-parlamentar estava internado no hospital Santa Casa de Misericórdia, em Maceió, devido à complicações de saúde.

A informação foi confirmada pela assessoria de Comunicação do deputado federal Marx Beltrão, filho de João.

Segundo a assessoria, o velório do ex-parlamentar será realizado no município de Coruripe e o enterro em Maceió, em horário e local que serão em breve divulgados.

Câncer

João Beltrão lutava contra um câncer de próstata desde 2018, quando a doença foi diagnosticada. Além disso, o ex-deputado também era diabético e, nos últimos anos, passou por diversas internações com quadros considerados graves.

Em 2016, o Beltrão chegou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, após passar por complicações de saúde devido a um problema na perna em decorrência da diabetes.

Carreira política

Pai do ex-Ministro do Turismo (na época do governo de Michel Temer) Marx Beltrão, que é atual deputado federal em Alagoas, João Beltrão era natural do município de Coruripe, cidade polo do Litoral Sul de Alagoas.

Ele chegou a cumprir seis mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa Estadual como deputado, pelo Partido Social Democrático (PSD), quando, em 2018, “abandonou” uma possível reeleição para cuidar da saúde, após 34 anos na carreira política.

Na época, aos 63 anos, João relatou que o sentimento que tinha era de gratidão com o povo de Alagoas. “Enfrentei muitos desafios ao longo dessas mais de três décadas de vida pública. Carrego a experiência e aprovação do eleitor por seis mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa. Agora estou no momento que requer cuidados. O povo de Alagoas, em especial, do Litoral Sul do estado, sempre esteve ao meu lado durante toda a minha trajetória. Os meus amigos de ontem são os mesmos amigos de hoje. Continuo de alguma forma trabalhando e contribuindo com o crescimento do estado. Estarei sempre à disposição de vocês”, disse.

O ex-parlamentar iniciou sua vida política nos anos 80, como prefeito de Coruripe. Além disso, ele também chegou a assumir o cargo de secretário estadual do Trabalho e Ação Social, no governo Divaldo Suruagy.

O prefeito de Penedo lamentou



Confira a nota de falecimento na íntegra:

A família do ex-deputado João Beltrão comunica o seu falecimento no começo da tarde deste sábado, 21 de dezembro de 2019, no hospital Santa Casa de Misericórdia, em Maceió, onde Beltrão estava internado. O velório do ex-parlamentar será realizado em Coruripe e o enterro em Maceió, em horário e local que serão em breve divulgados.

Fonte: CadaMinuto