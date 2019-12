Especulado no Brasil, Corinthians conta com fator importante para fechar contratação de Jô

O​ Corinthians, até aqui, movimentou pouco o mercado da bola, tendo apenas oficializado a contratação de Luan, ex-​Grêmio, para a próxima temporada. Apesar da pouca mobilização, o técnico Tiago Nunes trabalha atentamente nos bastidores em busca de grande reforços para o Timão em 2020.

Nos últimos dias, o nome mais especulado no Alvinegro foi de Michael, do Goiás. Com a ascensão no mercado, agora mais dois clubes entraram na disputa pelo jogador: Flamengo e Palmeiras. Em entrevista, o atleta disse que ainda não teve seu futuro definido e não sabe em qual clube atuará no próximo ano, mas deu preferência ao Esmeraldino: “Tenho meu contrato com o Goiás, gosto do clube, respeito. Quero dar meu melhor para o Goiás. Se eu vou sair, não sei”. “Tenho a preferência do Goiás, clube que me abriu as portas, que eu amo, e onde eu respeito cada torcedor”, disse.

Em busca de reforços para a linha de frente, o Corinthians pode ter a contratação de Jô, que foi um dos destaques do clube na campanha do título Brasileiro em 2017. Nos últimos dias, o nome do atleta vem sendo especulado em várias equipes brasileiras, mas, de acordo com o jornalista ​Jorge Nicola, em seu blog no Yahoo, os mandatários corintianos acreditam que o Timão é a sua preferência em uma possível volta.

Eu vi em jornais esportivos neste final de semana a falação de que pelo menos um centroavante do Corinthians iria sair. Não citaram nomes. Com a notícia de Jô no Corinthians agora, pode ser que faça sentido. Nos resta aguardar para vermos os próximos capítulos desse novo caso. — Loucos do Bando (@loucosdobandoo) December 16, 2019

Jô atualmente está com 32 anos e defende o japonês Nagoya Grampus, tendo contrato válido até janeiro de 2022. De acordo com o site Transfermarkt, seu valor de mercado atualmente é de 4 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais na cotação atual. Durante esta temporada, o ex-corintiano atuou em 37 jogos, com oito gols e sete assistências.