Estudo aponta marcas mais valiosas do futebol brasileiro; confira o top-10

​Quais são as principais marcas do futebol brasileiro? Qual agremiação concentra a maior força de mercado da ​Série A? Anualmente, a BDO, renomada empresa de consultoria, analisa receitas, torcida, arrecadações e outras grandezas para responder essas perguntas.

​​O estudo minucioso promovido pela empresa, detalhado no ​Blog do Rodrigo Mattos, trouxe algumas mudanças em relação aos números de 2018: o Flamengo se valorizou e tornou-se o primeiro clube com valor de marca superior a R$ 2 bilhões. O Palmeiras também cresceu e encostou de vez em seu arquirrival, Corinthians, na disputa pela segunda posição.

“Não tivemos alteração no valor das marcas para os três primeiros colocados. Todavia, o Palmeiras, conforme previsto no ano anterior, praticamente alcançou o Corinthians em 2019. Em comparação com 2018, temos: Flamengo com crescimento de 11%, Corinthians com redução de 1% e Palmeiras com crescimento de 12%”, crava a BDO em seu estudo.

Confira o top-10 e seus respectivos valores de marca atualizados:



​Clube Valor de marca (2018)​ Valor de marca atualizado (2019) ​1) ​Flamengo ​R$ 1,952 bilhão ​R$ 2,160 bilhões (↑) ​2) ​Corinthians ​R$ 1,741 bilhão ​R$ 1,736 bilhão (↓) ​3) ​Palmeiras ​R$ 1,529 bilhão ​R$ 1,717 bilhão (↑) ​4) ​São Paulo ​R$ 1,197 bilhão ​R$ 1,228 bilhão (↑) ​5) ​Grêmio ​R$ 668 milhões ​R$ 695 milhões (↑) ​6) ​Cruzeiro ​R$ 555 milhões ​R$ 598 milhões (↑) ​7) ​Internacional ​R$ 503 milhões ​R$ 592 milhões (↑) ​8) ​Atlético-MG ​R$ 510 milhões ​R$ 449,4 milhões (↓) ​9) ​Vasco ​R$ 398 milhões ​R$ 415,4 milhões (↑) ​10) ​Santos ​R$ 423 milhões ​R$ 414 milhões (↓)

