Fábio se mostra disposto a mexer em contrato para seguir no Cruzeiro

Vivendo a maior crise da sua história, tendo que disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez, o ​C​ruzeiro já avisou que irá rever os contratos de todos os atletas que recebem acima de R$ 500 mil. Fábio, ídolo da torcida, é um deles. Mas o próprio goleiro faz questão de deixar claro que, a princípio, isso não será problema para a sua permanência na Toca da Raposa em 2020.

150 mil de teto salarial. Se Fábio, Léo e Henrique se sujeitarem ao valor, será oficial: AMAM O CRUZEIRO. — Anderson Olivieri (@OlivieriCEC) December 27, 2019

De férias com a família, ele colocou o estafe de plantão para uma possível reunião com os dirigentes. João Sérgio, seu representante, está em Belo Horizonte esperando por um chamado da diretoria, que ainda não definiu ao certo o que pretende fazer com o contrato daquele que, no momento, é o maior ídolo da torcida.

Por essa eu não espera… FÁBIO entra na justiça contra o Cruzeiro alegando que deveria receber uma estátua por ser o maior e atual unico ídolo da torcida Cruzeirense — Mansur  (@luanmansur) December 20, 2019

O atual vínculo de Fábio vai até o final do ano que vem, e o salário do profissional, apenas em CLT, chega a R$ 650 mil. O goleiro não descarta uma diminuição nos seus vencimentos e, também, projeta uma ampliação do compromisso para poder estar no clube em 2021, ano de seu centenário. O atleta está com 39 anos e é quem mais atuou pelo Cruzeiro em todos os tempos.

