Fernando Miguel ameaçado? Meta do Vasco pode ter disputa acirrada em 2020

Após barrar Martín Silva no último ano do uruguaio como atleta do ​Vasco da Gama, Fernando Miguel ganhou um voto de confiança para ser titular absoluto do Cruzmaltino. Seu nome, apesar de não ser uma unanimidade entre torcedores, é respaldado pela diretoria do clube. No entanto, é bastante provável que o camisa 1 tenha forte concorrência em 2020.

​​Isso porque, como destaca o ​UOL Esportes, Jordi deve ser reincorporado ao elenco cruzmaltino após período emprestado ao CSA, onde conseguiu emplacar sua primeira sequência como titular na Série A. Apesar do clube alagoano ter sido rebaixado à segunda divisão, o arqueiro foi um dos destaques individuais da equipe, tendo terminado a competição como segundo goleiro com mais defesas realizadas.

Os números de Jordi chamam atenção: 127 intervenções totais em 29 partidas disputadas na Série A, sendo 91 delas consideradas defesas simples e 36 consideradas difíceis. Com base nas estatísticas levantadas pelo site ​Footstats, somente Tadeu, titular do Goiás, realizou mais defesas que o goleiro cruzmaltino emprestado ao Azulão.

A favor de Fernando Miguel, está o fato deste ter sofrido menos gols na competição, em média e em quantidade: foi vazado 30 vezes em 30 jogos disputados na Série A, realizando 94 defesas totais (73 simples e 21 difíceis). Independente de quem começar o ano como titular, a certeza é uma só: a disputa será boa pelas bandas de São Januário.