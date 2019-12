Fim do mistério: Bayern de Munique define treinador para sequência de 2019/20

Em 3 de novembro deste ano, após sofrer sua pior derrota na década – 5 a 1 para o Eintracht Frankfurt pela Bundesliga -, o Bayern de Munique anunciou a demissão de Niko Kovac, que não vinha conquistando bons resultados e parecia em ‘pé de guerra’ com algumas referências do elenco. Desde então, diversos nomes foram especulados no clube bávaro, mas a opção da diretoria alemã acabou sendo por uma ‘solução da casa’.

Comandando a equipe interinamente desde a primeira semana de novembro, o auxiliar Hansi Flick, ex-jogador do Bayern de Munique, teve sua efetivação comunicada pelos dirigentes do clube após a vitória por 2 a 0 sobre o Wolsburg, no último sábado (21). Desta forma, a não ser que algo ‘fora da curva’ aconteça, Flick comandará o atual heptacampeão nacional para a sequência da temporada 2019/20.

O Bayern já disputou dez partidas com Flick em sua área técnica, tendo somado oito vitórias e duas derrotas, anotando 32 gols e sofrendo sete. Neste momento da temporada, o Gigante da Baviera é o terceiro colocado da Bundesliga com 33 pontos, quatro atrás do líder RB Leipzig. Na ​Champions League, emplacou a melhor campanha da fase de grupos e enfrentará o Chelsea nas oitavas de final.