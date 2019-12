Fla define preparação para o Carioca e deve contar com todos os campeões no sub-20

Por conta da disputa do Mundial de Clubes, o elenco principal do ​Flamengo só irá se reapresentar em 22 de janeiro. Por isso, o clube jogará a fase classificatória da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, com a equipe sub-20. E esta também já tem data para iniciar a preparação: dia 7. O time será dirigido por Maurício Souza, campeão brasileiro da categoria. Ele, inclusive, terá toda a comissão técnica da base ao seu lado.

Fla informa: O futebol de base do Flamengo encerra o ano de 2019 com 27 títulos conquistados. Abaixo a lista completa, separada por categoria: Sub 20

Campeão taça Guanabara

Bicampeão Torneio OPG

Bicampeão Estadual

Campeão Brasileiro

A tendência é de que todos os jovens que conquistaram o Brasileirão sub-20 fiquem à disposição de Souza mesmo que, no começo de janeiro, tenha também a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Além disso, jovens pouco aproveitados no profissional, como Hugo Moura, Vitor Gabriel e Dantas também podem integrar o elenco – se isso acontecer, eles terão suas férias interrompidas e, por isso, esta situação ainda está sob análise.

Diante desde cenário ainda um tanto quanto indefinido, existem algumas certezas: Hugo Souza e Luís Henrique, que estouraram a idade na base, têm presença confirmada no Estadual, assim como Yuri César, Ramon, Matheusinho e Muniz, destaques do time de baixo. Inicialmente, se cogitou também a presença de reforços como o atacante ​Pedro Rocha, anunciado de forma oficial nesta terça-feira. Porém, é provável que, mesmo se apresentando no dia 7, ele se integre diretamente aos profissionais, que farão pré-temporada de 30 dias, com parte dela, possivelmente, sendo realizada em Portugal, terra do treinador Jorge Jesus.

