Flamengo encaminha renovação de ídolo; salário pode chegar a R$ 2,2 mi/mês

Após o vice-mundial de clubes, o Flamengo foca todas as suas energias na próxima temporada. O clube sabe que para continuar o trabalho vitorioso que vem tendo com Jorge Jesus, é preciso garantir a permanência do português no futebol brasileiro. O entendimento é que ele não deixará o Fla a não ser para receber uma ótima proposta de um gigante da Europa, onde tenha chances reais de disputar o título da Champions.

Flamengo trabalha duro e encaminha renovação

O treinador evitou ao máximo falar sobre o assunto antes do fim da temporada do Flamengo, entretanto, após isso acontecer, ele já deixou claro que pretende prorrogar o seu contrato com o Flamengo. Essa informação foi dada por uma fonte do jornalista Jorge Nicola, dada ao seu blog, no Yahoo Esportes.

A fonte confirmou que a diferentça entre o que Jorge Jesus quer receber e o que o Flamengo está oferendo é bem pequena e, por conta disso, tudo indica que o novo contrato já será assinado nos próximos dias. Nicola destaca que o momento do time e ea gorda proposta de aumento salarial pesaram na decisão de Jorge Jesus em renovar o seu contrato com o Flamengo.

Hoje, o Flamengo paga a Jorge Jesus 4 milhões de Euros por temporada. Porém, o novo acordo terá números mutio supreriores. Isso porque segundo Nicola, o Flamengo ofereceu ao técnico 5 milhões de Euros por temporada, enquanto o técnico português quer embolsar 6 milhões.

Caso a pedida feita por Jorge Jesus seja aceita, o Flamengo pagará ao profissional R$ 27 milhões na cotação atual. Esse valor dividido por 12 dá o seu salário mensal no Flamengo, que dá algo em torno de R$ 2,2 milhões por mês. Esses números mostram o grande momento financeiro do Flamengo, já que no Brasil nunca nenhuma equipe gastou tanto em salários com técnico ou jogador. Com um ótimo salário nível Europa, Jorge Jesus ficará onde é amado e terá a oportunidade de repetir os feitos de 2019, cravando ainda mais o seu nome na história do clube.

O Flamengo ainda tenta conseguir a contratação de Gabigol, jogador de 23 anos que foi fundamental na disputa da Libertadores da América, fazendo dois gols na grande final contra o River Plate.