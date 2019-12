Flamengo libera Rhodolfo e acerta últimos detalhes para anunciar duas contratações

​A diretoria do ​Flamengo está trabalhando nos bastidores e planejando o ano de 2020. Após uma grande temporada em 2019, investindo alto e conquistando grandes resultados, alcançando os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América, o Rubro-Negro já acertou as contratações de Gustavo Henrique e Pedro Rocha e tem mais dois nomes engatilhados. Por outro lado, saídas devem acontecer.

Depois de acertar com o zagueiro do Santos, o Flamengo liberou um jogador da função. Segundo revelou neste domingo (29) o ​jornalista Gustavo Henrique, em um vídeo publicado em seu canal no Youtube, Rhodolfo foi informado pela diretoria que não faz parte dos planos e autorizado a procurar outro clube. O defensor, de 33 anos, conviveu com lesões e somou apenas 14 atuações no ano, com um gol marcado.

Também no sistema defensivo, o Rubro-Negro está negociando o lateral-direito Rodinei com o Internacional e tem bem encaminhado o substituto para o elenco. Com futuro indefinido no Cruzeiro, Orejuela será confirmado como reforço do Flamengo, de acordo com o mesmo jornalista. A diretoria carioca já teria acertado salários com o equatoriano, que pertence ao Ajax e está ligado ao time mineiro até 31 de dezembro. O fato de o contrato ainda estar em vigor adia o anúncio.

Rhodolfo não faz parte dos planos do Flamengo pra 2020 e foi liberado pelo clube pra procurar um novo clube. Sempre que teve oportunidade deu a vida pelo o time e sempre honrou o manto. Boa sorte, Rhodolfo. Pega essa paulada dele contra o Nova Iguaçu

pic.twitter.com/gUjfb8t6Yn — FLAMAR MARABÁ/PA (@FlamarMarabaPa) December 29, 2019





Além de Orejuela, o Flamengo estaria em negociações adiantadas para anunciar Thiago Maia, do Lille, da França. O volante, revelado pelo Santos, deixou claro em muitas oportunidades que tem a intenção de vestir a camisa rubro-negra. As tratativas estão encaminhadas e esbarra somente no valor do passe fixado que será inserido no contrato de empréstimo. Na última semana, o vice-presidente do clube, ​Marcos Braz, teve uma reunião, em um shopping, no Rio de Janeiro, com o empresário do jogador.