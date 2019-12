Flamengo vai atrás de Michael e pode dar chapéu em Corinthians e Palmeiras

​ O ​Flamengo investiu pesado para a temporada de 2019 e obteve grandes resultados. Depois de conquistar a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro, erguendo ambas taças no mesmo final de semana de novembro, o Rubro-Negro disputa neste final de semana a decisão do Mundial de Clubes da Fifa contra o Liverpool, da Fifa. Mesmo no Catar, a diretoria não perde tempo e planeja fortemente o ano de 2020.

Até o momento, dois nomes de peso já foram confirmados. No setor defensivo, Gustavo Henrique chega após se destacar no Santos e não acertar sua renovação de contrato, enquanto que no ofensivo, a novidade é Pedro Rocha, que pertence ao Spartak Moscou, da Rússia, e não teve boa passagem no Cruzeiro. Para o ataque, no entanto, outro atleta está na mira e o Mengão pode atravessar as tratativas e dar um ‘chapéu’ em dois rivais do país.

De acordo com informação do ​jornalista Paulo Vinicius Coelho, dos canais FOX Sports, o Flamengo teve uma reunião com o representante do atacante Michael, do Goiás, eleito como a revelação do Brasileirão. “Flamengo é mais um clube que entra na lista pelo Michael. Hoje teve um encontro do advogado do Flamengo, Marcos Motta, com o procurador do Michael, Eduardo Maluf, que está aqui em Doha. Não tem nenhuma proposta oficial do Flamengo, mas o clube tem interesse” revelou PVC.

O Goiás promete fazer jogo duro e não facilita na negociação pelo atacante. O Corinthians, recentemente, enviou uma proposta de cerca de R$ 22 milhões, que não foi aceita. O Esmeraldino insiste que não irá liberar Michael por um valor abaixo da alta multa rescisória prevista em contrato, que é de R$ 50 milhões. O Palmeiras foi outro clube do país e especular a contratação.

Foto de capa: Alexandre Vidal/Flamengo/Divulgação