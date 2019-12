Flamengo x Liverpool: 6 curiosidades sobre o desfecho do Mundial de 2019

​Na tarde do último sábado (21), Flamengo e Liverpool protagonizaram um jogo elétrico, intenso e equilibrado pela ​​decisão do Mundial de Clubes 2019. Em campo, o time carioca fez um ótimo papel diante de um rival mais forte e poderoso, mas a maior qualidade técnica e preparo físico acabaram pesado a favor dos atuais campeões europeus: 1 a 0 decidido na prorrogação, gol de Roberto Firmino. Foi uma final cercada de especificidades, que transcendem o fato destes dois clubes já terem decidido um Mundial anteriormente (1981). A seguir, confira algumas curiosidades acerca do desfecho deste Mundial de Clubes:

1) Manchester United não está mais só

Com a conquista do Mundial de Clubes da FIFA pelo Liverpool, o Manchester United deixou de ser o único inglês a ter essa taça e​m sua sala de troféus.

2) Brasil empata Argentina em ‘estatística triste’

O Flamengo se tornou o quarto clube brasileiro a ‘bater na trave’ no Mundial da FIFA – Vasco (2000), Santos (2011) e Grêmio (2017) -, igualando a Argentina entre as nações com mais vice-campeonatos desta competição.

3) 120 minutos? Pra lá de incomum…

​Flamengo x Liverpool foi somente a quarta final da história do Mundial FIFA (2000-) que rumou ao tempo extra. Até então, somente as edições de 2000, 2009 e 2016 tinham ido à prorrogação.

4) Supremacia europeia

Os representantes da Europa (​Champions League) venceram 12 das 13 últimas decisões neste formato moderno do Mundial, incluindo as sete últimas edições, de forma consecutiva.

5) Reforço do padrão ‘sem reviravoltas’

A vitória do Liverpool por 1 a 0 reforçou o que é padrão deste jogo decisivo: somente duas das últimas dez finais tiveram gols anotados pelos dois finalistas, ou seja, por oito vezes nos últimos dez anos, houve um campeão com ‘clean sheet’ na decisão.

6) Iluminado, Firmino!

Autor do gol que desempatou a semifinal contra o Monterrey e também do gol que decidiu o Mundial contra o Flamengo, o camisa 9 do Liverpool rompeu um ‘jejum’ de onze meses sem marcar em dois jogos consecutivos​. A última vez que o atacante brasileiro tinha marcado em duas partidas seguidas havia sido em janeiro.