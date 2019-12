Fluminense entra em acordo com Fiorentina e anuncia aquisição de Gilberto

​Titular do ​Fluminense ao longo de grande parte da temporada, Gilberto fazia parte do grupo de jogadores tricolores com futuro incerto. Com passe vinculado à Fiorentina (ITA), o lateral estava nas Laranjeiras via empréstimo, em vínculo válido até o final de 2019.

Por se tratar de um nome importante para o elenco em um setor de difícil reposição, a diretoria tricolor tratou de priorizar sua situação e oficializou, na manhã desta quinta-feira (26), o acordo para a manutenção definitiva do atleta. Como noticia o ​Globoesporte, o Flu conseguiu adquirir adquiriu 50% dos direitos econômicos do lateral de 26 anos por um valor bem abaixo do originalmente estipulado em contrato (3,5 milhões de euros), renovando seu contrato por duas temporadas e meia, até julho de 2022.

O acordo foi celebrado pelo atleta, que chegou ao clube em 2018 e já soma 83 partidas e oito gols anotados com a camisa tricolor: “Estou muito feliz de permanecer no Fluminense. Vivi grandes momentos nestes dois últimos anos e vai ser um prazer imenso continuar por mais tempo neste clube que eu respeito tanto. Espero retribuir o esforço feito para a minha permanência com muita vontade e dedicação”, afirmou.





​​Crédito da foto de cobertura: Lucas Merçon/FFC