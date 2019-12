Fluminense mira ex-Corinthians, mas prioriza manutenção de Caio Henrique

Trabalhando por um 2020 mais tranquilo, o ​Fluminense ainda não desistiu de tentar manter dois de seus principais destaques na temporada: Allan e Caio Henrique. As duas negociações são consideradas difíceis pelas exigências dos clubes aos quais pertencem e pela concorrência de clubes da Série A pelos jogadores. A situação que mais preocupa é do lateral-esquerdo, na mira do ​Grêmio para o próximo ano,

O Atlético de Madrid, dono dos direitos econômicos de Caio, não está inclinado a aceitar um novo empréstimo e deseja negociá-lo em definitivo, o que dificulta bastante a ação do clube carioca, que luta para se reorganizar financeiramente.

De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, o Fluminense ainda tem a manutenção de seu camisa 19 como prioridade e trabalha para definir sua situação o quanto antes mas, ciente de que as chances de perdê-lo são consideráveis, já monitora o mercado de transferências em busca de uma reposição à altura. Iniciar 2020 somente com Mascarenhas e Orinho, outras opções para a esquerda no atual elenco tricolor, não é uma possibilidade.

Nas Laranjeiras, o nome em pauta é o de Guilherme Arana, também de 22 anos, campeão brasileiro pelo ​Corinthians em 2017. O lateral pertence ao Sevilla, mas está emprestado à Atalanta (ITA) em 2019/20. Qualquer avanço na investida pelo ex-alvinegro, no entanto, está condicionado à resolução da situação de Caio Henrique.