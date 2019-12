Fluminense se acerta com Santos e encaminha contratação de atacante

O ​Fluminense está próximo de anunciar seu primeiro reforço para a temporada 2020. Com as saídas de João Pedro (Watford) e Lucão, que negocia sua ida ao Goiás, o clube carioca focou seus esforços na busca por centroavantes. O primeiro deles é Felippe Cardoso, jogador que pertence ao ​Santos, mas que atuou pelo Ceará em 2019.

​​De acordo com a apuração do ​Globoesporte, o atacante de 21 anos esteve no Rio de Janeiro na última sexta (27) para realização de exames médicos e, após ser aprovado, encaminhou seu acerto com o Tricolor das Laranjeiras.

O acordo entre Fluminense e Santos ainda não foi selado, mas os termos da negociação já foram amarrados: empréstimo de uma temporada, com salários pagos integralmente pelo time carioca e passe fixado para opção de compra ao final do período. Caso o Peixe receba uma oferta pelo jogador durante o período de empréstimo, o Flu terá prioridade para igualar a proposta ou receberá, posteriormente, uma quantia referente a ‘taxa de vitrine’.

Crédito da foto de cobertura: Ivan Storti/Santos