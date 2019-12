Fora dos planos para 2020, Corinthians encaminha saída de Sornoza

​Passando por mudanças consideráveis em seu elenco, o ​Corinthians está próximo de anunciar mais uma saída: Júnior Sornoza. Fora dos planos de Tiago Nunes, o meia equatoriano deve reforçar a ‘barca alvinegra’ para 2020, que já conta com o volante Júnior Urso e com o meia-atacante Clayson, negociados ao Orlando City e ao Bahia, respectivamente.

​​De acordo com a apuração do ​Globoesporte, Sornoza está próximo de deixar o Parque São Jorge e retornar ao seu país natal, defendendo a camisa da LDU. As negociações entre as partes foram abertas há alguns dias e se encontravam emperradas, por conta do alto salário do atleta no Corinthians. Notando o entrave, o armador teria aceito uma redução salarial para acertar sua saída, por sua vontade de voltar ao Equador e atuar com mais frequência.

o presente de Natal veio atrasado

sornoza, clayson e urso saindo do corinthians — akemi (@akemiiac) December 27, 2019

O acordo entre as partes será via empréstimo, válido por uma temporada. Em um primeiro momento, a diretoria alvinegra desejava uma negociação definitiva (venda), mas avaliou que um empréstimo sem arcar com salários também seria positivo, pois aliviará a folha mensal e abrirá espaço para um novo estrangeiro ao elenco. Além da Liga de Quito, o ​Vasco também tinha interesse no atleta, mas a vontade do atleta de voltar ao seu país de origem pesou.

Contratado pelo Corinthians junto ao Fluminense no início do ano, Sornoza fechou 2019 com um gol anotado e onze assistências somadas, sendo o principal ‘garçom’ da equipe.