Formado no clube, goleiro retorna ao Palmeiras e mira ‘disputa acirrada’ em 2020

​Com a despedida de ​Fernando Prass do Palmeiras, uma nova vaga no grupo de goleiros do elenco profissional alviverde se abriu. E ela deve ser preenchida por Vinícius Silvestre, de 25 anos, atleta formado nas categorias de base do clube paulista.

Em entrevista concedida ao ​Globoesporte, o arqueiro falou sobre a expectativa de retornar ao clube que o revelou e projetou como será a disputa por posição com os experientes Jaílson e Weverton: “Minha expectativa é das melhores. São dois excelentes goleiros que eu admiro e respeito muito. Voltar para o clube onde fui formado é um sentimento muito especial. Me sinto lisonjeado. Só tenho a falar coisas boas do Prass. Foi uma honra ter trabalhado com ele. Além de um excelente profissional, ele é uma excelente pessoa”, afirmou.

Jogadores da base confirmados no elenco do Palmeiras para 2020:

Vinícius Silvestre 25 anos

Pedrão 22 anos

Esteves 19 anos

Patrick de Paula 20 anos

Gabriel Menino 19 anos

Alan Guimarães 19 anos

Gabriel Veron 17 anos

Artur 21 anos

Wesley 20 anos

Ivan Angulo 20 anos — Palmeiras 2020 (@Palmeiravanti) December 23, 2019

Vinícius integrava o grupo alviverde que conquistou o Brasileirão de 2016. Em 2018, atuou via empréstimo com a camisa da Ponte Preta e, na atual temporada, defendeu a camisa do CRB e fez grandes jogos na Série B. A rodagem trouxe a experiência necessária pelo goleiro, que se vê em condições de brigar por posição no ​Verdão: “Me preparei o máximo que pude e volto mais maduro, mais experiente e preparado para os desafios que vamos ter em 2020″, concluiu.

Crédito da foto: César Greco/Ag. Palmeiras