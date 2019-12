Funcionários do SAAE Penedo realizam ação solidária neste Natal

Esse é o 5º ano que eles realizam essa ação

Ajudar ao próximo, essa pequena frase deveria ser usada como meta por qualquer cidadão, e foi com isso que os funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo fizeram nesta terça-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal.

Alguns trabalhadores do SAAE Penedo realizaram uma ‘vaquinha’ e compraram diversas cestas básicas para doarem às famílias carentes de Penedo. Eles percorreram diversos locais, entre eles: Lagoa do Oiteiro, Mutirão e Vale do São Francisco e distribuíram cestas básicas para a população, despertando assim o verdadeiro sentido do Natal.

A retribuição? O sorriso das pessoas que foram beneficiadas com essa atitude. Ao todo foram entregues cercas de 30 cestas básicas e essa ação vem ocorrendo há cinco anos.