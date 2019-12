Futuro incerto: Elias vive ‘dilema’ em situação contratual com Atlético-MG

Mantendo a filosofia da austeridade financeira, o ​Atlético-MG definiu que apostará em um elenco mais jovem para a próxima temporada, liberando veteranos que pesavam a folha salarial do clube e dando mais espaço aos garotos da base. Atingido pela mudança de ares do Galo, o volante Elias viu as negociações para sua renovação serem encerradas, sendo liberado para buscar um novo clube em 2020.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

​​Acontece que, como explica o ​UOL Esportes, seu vínculo com o clube mineiro tem validade até 31 de janeiro de 2020. A princípio, o jogador estaria se preparando para se reapresentar normalmente no início do próximo mês e realizar a pré-temporada junto ao elenco alvinegro, na Cidade do Galo. O departamento de futebol atleticano, no entanto, insiste que o volante está liberado de quaisquer compromissos com o clube.

A situação segue em compasso de espera e o impasse parece distante de ser resolvido, principalmente pelo fato de que há valores em aberto entre o time mineiro e o volante. O estafe de Elias reivindica uma quantia aproximada de R$ 2 milhões, referentes a dois meses de vencimentos (dezembro/janeiro), 13º salário, quatro meses de direitos de imagem, um terço das férias e bônus contratual. O débito ativo é um dos fatores que motiva o camisa 7 a se apresentar na Cidade do Galo para o cumprimento do mês final de seu vínculo.

Já conhece a promoção do O Boticário? Clique ​aqui e confira!