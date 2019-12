Menino estava com outros dois irmãos e chorava pedindo ajuda. Os policiais encontraram a mãe deitada na cama com vários ferimentos e as crianças escondidas atrás de um sofá.

Um menino de 11 anos ligou para o Centro Integrado de Ocorrências e Segurança Pública (Ciosp) pedindo socorro ao ver a mãe, de 32 anos, sendo agredida pelo pai dentro de casa na madrugada de sábado (14), no Bairro Doutor Fábio 1, em Cuiabá, no Mato Grosso.