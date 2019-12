GOL quer profissionais para trabalhar em casa – com o Benefício de Viagem!

A Gol tem vagas de emprego disponíveis em diversas cidades do país.

“A Gol Linhas Aéreas foi fundada dia 15 de janeiro de 2001, com a razão social “GOL Transportes Aéreos Ltda”. Foi a primeira companhia aérea fundada no Brasil no século XXI e também foi a primeira companhia brasileira a adquirir o conceito de baixo custo, o que oferece preços acessíveis nas passagens.”

Hoje é a maior companhia aérea do Brasil em número de passageiros, tendo 36% de participação do mercado doméstico, operando em 60 aeroportos no território brasileiro e em 23 destinos internacionais, além de ser a terceira maior em frota de aeronaves. “Em 2014, a Gol fechou o ano com uma participação de mercado de 32% do total de assentos oferecidos em voos domésticos e é a companhia com mais participação no mercado doméstico.”

Confira as oportunidades!

Cargos Disponíveis As oportunidades são destinadas aos cargos de: Teleoperador Home Based – Smiles (Trabalho em casa)

Teleoperador Home Based – Vendas (Trabalho em casa)

Teleoperador Home Based – SAC (Trabalho em Casa) Há ainda, oportunidades para: Agente de Atendimento – Natal

Agente de Atendimento Aeroporto – João Pessoa

Agente de Atendimento Aeroporto – Macapá

Auxiliar de Aeroporto – Campina Grande

Auxiliar de Aeroporto – Aracaju

Auxiliar de Aeroporto – Juazeiro do Norte

Auxiliar de Aeroporto – Santos Dumont PCD

Controlador de Aeronaves II

Copiloto

Comissário de Voo

Agente de Aeroporto – Juazeiro do Norte

Assistente Administrativo

Auxiliar de Aeroporto – Teresina

Técnico de Manutenção de Aeronaves – CGH

Técnico de Manutenção Aeronaves – BSB

Analista de Segurança da Informação Sênior e outros

Inscrição, Salários e Benefícios

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de vagas e realizar sua inscrição na vaga almejada.

Além dos salários, os profissionais contarão com Assistência médica; Assistência odontológica; Vale alimentação; Vale-refeição; e Vale-transporte.