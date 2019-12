Grêmio aguarda propostas por Tardelli, mas Série A é ‘destino improvável’

​A história de Diego Tardelli com a camisa do ​Grêmio parece caminhar para um final precoce e bastante frustrante. Contratação badalada e bastante celebrada pelo torcedor no início de 2019, o camisa 9 conviveu com problemas físicos e enorme dificuldade de readaptação ao futebol brasileiro, se despedindo da temporada com apenas sete gols anotados.

Em entrevista concedida ao UOL Esportes, o presidente do Tricolor Gaúcho, Romildo Bolzan Júnior, revelou que o clube aguarda propostas oficiais pelo jogador, que já deixou claro o seu desejo de rescindir contrato: “É uma situação em que ele manifestou a intenção de sair”, afirmou o mandatário.

A idade avançada (34 anos) e o alto salário do atleta, assim como sua evidente dificuldade em entrar no ritmo do futebol jogado por aqui, tornam desafiador o seu ‘reposicionamento’ no mercado brasileiro. Antes objeto de desejo de muitos clubes da Série A, o camisa 9 tornou-se uma aposta de alto risco, já que seu custo-benefício em Porto Alegre foi baixíssimo.

Diego Tardelli está de saída do @Gremio, espero que ninguém lembre dele em São Paulo, pq este tá aposentado. — David Chinaglia (@DavidChinaglia) December 20, 2019

Sem conseguir competir mesmo em uma equipe bem estruturada/organizada como Grêmio, é difícil imaginar Tardelli voltando a vestir outra camisa de peso em terras tupiniquins.