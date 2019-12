Grêmio mira alternativa ao lateral Caio Henrique e pode acabar dando “chapéu” no Internacional

​O Grêmio deverá ter um elenco bastante reformulado visando a próxima temporada onde disputará o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil, Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Com a renovação do técnico Renato Portaluppi garantida, o ​Tricolor faz os movimentos no mercado de transferências visando trazer novos jogadores para a temporada de 2020.

Uma das prioridades da direção é o reforço das duas laterais. Como para o lado direito já chegou Victor Ferraz, vindo do Santos, agora as atenções voltam-se para reforçar o lado esquerdo, que conta com Bruno Cortez e Juninho Capixaba. Mas o entendimento é que é preciso, e, por isso, o Grêmio mantém negociações com Caio Henrique. Um “plano B”, já é pensado pela direção.

Caso o Atlético de Madrid (dono dos direitos federativos) resolva vender Caio, o Tricolor já estuda alternativas e uma delas é a do lateral Guilherme Arana, que está emprestado ao Atalanta-ITA e pertence ao Sevilla-ESP. A informação é do site ​Globoesporte. O Grêmio sondou o atleta e estuda fazer uma proposta. O Imortal poderá superar a concorrência do maior rival pela contratação.

grêmio e inter disputando guilherme arana meu deus — viúvo do luan (@gremiofbp) December 20, 2019

O Internacional também deseja contar com Arana. Mas, diferente do Grêmio, os colorados ainda não falaram com qualquer pessoa ligada ao jogador. CSKA, da Rússia, e Galatasaray, da Turquia, também gostariam de ter o lateral em seus elencos, mas a prioridade do atleta é de voltar ao futebol brasileiro. Guilherme Arana tem 22 anos e só jogou quatro vezes na temporada de 2018-19.