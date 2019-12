Grêmio pensa em centroavante argentino, mas acerto é praticamente inviável

​Sem Felipe Vizeu e com as prováveis saídas de André e Diego Tardelli, o ​Grêmio está no mercado em busca de atacantes. E um dos nomes analisados é o de Emmanuel Gigliotti. O argentino tem 32 anos e, atualmente, defende o Toluca, do México.

Flamengo segue anunciando reforços, e o Grêmio segue analisando possíveis reforços …bora se mexer @romildogremio — ℝ𝕠𝕕𝕣𝕚𝕘𝕠¹⁹⁰³ 🇪🇪 (@GralCorin1) December 24, 2019

Trata-se, porém, de uma negociação que não deve avançar. Conforme apuração do ​Uol Esporte, o próprio presidente gremista, Romildo Bolzan Júnior, acredita que dificilmente este jogador iria se transferir para o futebol brasileiro. Aliás, o próprio agente do profissional, Gustavo Goñi, reiterou que não houve qualquer contato e que, no momento, a possibilidade de uma mudança de clube é pequena.

Botafogo já anunciou 3 reforços o BOTAFOGO @Gremio não te mixa porra e anuncia logo os jogadores inferno — lívinha das matérias específicas (@summeroberts_) December 24, 2019

Gigliotti já defendeu diversas equipes em seu país de origem, entre elas o San Lorenzo e Boca Juniors. Porém, foi no Independiente onde ganhou mais destaque, tendo conquistado a Copa Sul-Americana de 2017 (na final contra o Flamengo) e a Copa Suruga de 2018. Com a camisa da seleção argentina, disputou o primeiro jogo do Superclássico das Américas de 2011.

Para mais notícias do Grêmio, clique ​aqu​i.