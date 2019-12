Grêmio sonda meio-campista do Bahia e enfrenta concorrência de Palmeiras e Flamengo

O Grêmio está de olho em reforços para a temporada de 2020 e mapeia o mercado da bola buscando qualificar o elenco de Renato Portaluppi. Com apenas uma novidade anunciada até o momento, o lateral-direito Victor Ferraz, o ​Tricolor Gaúcho enxerga carências no grupo e tem no radar uma série de nomes para mais de uma posição. De férias no Rio de Janeiro, o técnico deixou um lista com a diretoria. ​

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

Entre as prioridades para o próximo ano está a chegada de um volante, visto que Rômulo não permanecerá e o capitão Maicon deve passar por um procedimento cirúrgico após o retorno das férias. Diante deste cenário, o Grêmio buscou informações de um jogador que se destacou em 2019, mas enfrenta forte concorrência. De acordo com informação do ​site Globoesporte.com, o novo alvo tricolor é Gregore, do Bahia.

O meio-campista, de 26 anos, chegou ao clube baiano no início de 2018, depois de se destacar com a camisa do Santos no Brasileirão de Aspirantes. Gregore desembarcou em Salvador por empréstimo do São Carlos, mas o Tricolor de Aço não demorou para adquirir 50% de seus direitos econômicos e assinar contrato até 2021. Nesta temporada, a direção se movimentou novamente e comprou mais 40% do passe do atleta.

Recentemente, o Grêmio procurou o estafe de Gregore para realizar uma sondagem e conhecer a situação do jogador. Os representantes do volante ainda aguardam um contato formal do clube para iniciar conversas com a diretoria do Bahia. Para ter o atleta, o Tricolor Gaúcho teria que abrir os cofres visto que, inicialmente, o negócio só seria possível de forma definitiva.

Eu só me preocupo que ele erra muito passe. Mas é bom jogador sim. — Leonardo Soares (@SoaresLMS) 30 de dezembro de 2019

Não está descartada a possibilidade de, em uma negociação, o Grêmio encaminhar um acordo mantendo parte dos direitos econômicos ligados ao Bahia. O bom ano de Gregore em Salvador também coloca outros clubes como interessados. Segundo o Globoesporte, o Palmeiras tem interesse no volante, enquanto que o jornalista​ Artur Moraes, do jornal “O Tempo”, revelou, no último dia 22, que o Flamengo monitora o jogador.

​Foto de capa: Felipe Oliveira / EC Bahia / Divulgação