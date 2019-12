Grêmio vê reviravolta em negociação por Thonny Anderson e pode receber bolada do Bragantino

​O ​Grêmio já definiu a saída de vários jogadores do elenco que foi comandado pelo técnico Renato Portaluppi em 2019. Léo Moura, Rafael Galhardo, André e Rômulo são apenas alguns nomes que não deverão continuar. Porém, alguns atletas voltam de empréstimo e poderão ganhar chances na equipe principal. Thonny Anderson seria um desses, mas o interesse do RB Bragantino balançou o Tricolor.

O presidente Romildo Bolzan havia falado em entrevista cedida para a Rádio Gaúcha que o meia deveria permanecer na Arena para 2020. “A tendência é de que o Thonny Anderson fique conosco. A não ser que, do ponto de vista financeiro, alguém nos ofereça algo diferente”, relatou. O site ​UOL Esporte informa que o RB Bragantino ofereceu R$ 15 milhões por cerca de 50% dos direitos do atleta.

Como as cifras animaram o clube gaúcho e possibilitará o investimento em outro atleta com o dinheiro recebido por Thonny, a tendência é que o jogador seja o novo reforço do campeão da Série B de 2019. O meia de 21 anos se destacou na última temporada quando defendeu o Athletico-PR por empréstimo. No Furacão, conquistou o título da Copa do Brasil, contra o Internacional, no estádio Beira-Rio.

22 milhões do Luan e mais 15 Milhões do Thonny Anderson.

37 milhões em vendas só nestas últimas semanas.#Gremio acho que agora acabou a desculpa né ROMILDO! Tem PODERIO de INVESTIMENTO. — Rafael Morandi (@Raafa_morandi) December 21, 2019

O jovem está no perfil de reforços que o RB Bragantino deseja buscar: jogadores promissores, com pouca idade e que tenham um grande potencial de venda no futuro. Thonny Anderson pode jogar tanto no meio de campo quanto no ataque, já que atuou como “falso 9” no Athletico. Na temporada de 2019, foram 33 partidas disputadas pelo atleta e cinco gols marcados pelo Furacão.