Há esperança! Campello revela detalhes de negociação do Vasco por Fredy Guarín

​Fredy Guarín terminou 2019 como um dos jogadores mais identificados com a torcida do ​Vasco da Gama. Só que, muito embora o desejo do clube em mantê-lo para 2020, as partes parecem longe de um acordo. O presidente Alexandre Campello confirmou que conversa com o colombiano no intuito de renovar o vínculo, mas é preciso se alcançar um denominador comum.

O meia já recebeu uma proposta para seguir em São Januário, mas os salários ainda são um empecilho. Como Guarín, no ano que está terminando, foi contratado com vencimentos inferiores ao que recebia, agora pretende um reajuste. “É importante que se chegue a um valor que seja possível para o Vasco e que o jogador entenda como sendo suficiente. Muito fácil não é, mas estamos trabalhando”, disse o mandatário do clube.

A situação de Rossi, no entanto, é mais complicada. O atacante pertence ao Shenzen, da China, que precisa concordar com uma nova liberação. Em compensação, nesta sexta-feira o Vasco anunciou a contratação do centroavante Germán Cano, argentino que era pedido pela torcida. O jogador de 31 anos assinou contrato por duas temporadas.

