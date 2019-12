Heineken anuncia novas vagas de emprego no Brasil para nível médio e superior

A cervejaria Heineken faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em todo o Brasil. A Heineken, fundada na Holanda em 1863, conta com cerca de 140 cervejarias em mais de 70 países, produzindo anualmente 121 milhões de hectolitros de cerveja e empregando mais de 85 mil funcionários.

As oportunidades foram abertas para as cidades de Benevides (PA), Curitiba (PR), Contagem (MG), Igarassu (PE), Cascavel (PR), Manaus (AM), Palmas (TO), São Paulo (SP), Araraquara (SP), Santo André (SP), Jacareí (SP), Guarulhos (SP), Osasco (SP), Sacomã (SP), Itu (SP), Franca (SP), Florianópolis (SC), Blumenau (SC), Itajaí (SC), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Anápolis (GO), Alexânia (GO), Igrejinha (RS), Cachoeirinha (RS), Poços de Caldas (MG), Londrina (PR), Salvador (BA), Alagoinhas (BA), entre muitas outras.

As vagas (não todas) são destinadas aos cargos de:

Especialista de Tecnologia da Informação

Líder de Envasamento

Operador de Utilidades II

Técnico de Instalações Industriais Junior

Eletricista

Tecnologia da Informação

Assistente Administrativo

Vendedor

Motorista de Entrega

Operador de Produção

Operador de televendas PcD

Ajudante de Entrega

Motorista de Entrega

Vendedor Reserva

Marketing

Finanças

Jurídico

Serviços ao Cliente

Coordenador de Logística

Ajudante de Entrega

Inscrição nas vagas de emprego na Heineken

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão cadastrar no site oficial de vagas da empresa.

Além disso, será possível conferir os requisitos e a descrição das responsabilidades de cada função.