Heineken Contrata: Cervejaria abre novas vagas para todo o Brasil; veja os cargos

A cervejaria Heineken abriu novas oportunidades de emprego em todo o Brasil. A Heineken, fundada na Holanda em 1863, conta com cerca de 140 cervejarias em mais de 70 países, produzindo anualmente 121 milhões de hectolitros de cerveja e empregando mais de 85 mil funcionários.

Com o objetivo de ampliar o quadro de funcionários, a Heineken abriu oportunidades de emprego para os estados da Bahia (BA), Rio Grande do Sul (RS), Paraná (PR), Goiás (GO), Pará (PA), Sergipe (SE), Minas Gerais (MG), São Paulo (SP), Santa Catarina (SC), Distrito Federal (DF), Ceará (CE), Tocantins (TO), entre outros.

Segundo o comunicado de vaga, as oportunidades são oferecidas para diversas áreas, inclusive para o banco de talentos da cervejaria. Há vagas para pessoas com deficiência, como por exemplo, o cargo de Promotor de Vendas. A função exige a escolaridade intermediária (ou cursando pelo EJA), além de CNH categoria A definitiva.

As vagas oferecidas pela Heineken são para os seguintes cargos:

Analista financeiro;

Comprador júnior;

Banco de talentos;

Analista de apoio técnico júnior;

Ajudante de entrega;

Vendedor reserva;

Operador de produção;

Supervisor logística;

Motorista de entrega;

Supervisor de trade;

Analista de folha de pagamento.

Inscrição nas vagas de emprego na Heineken

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão acessar o site da Heineken . Além disso, através do próprio portal, o candidato poderá se candidatar. Para isso, será necessário selecionar o cargo desejado e cumprir os requisitos necessários.

