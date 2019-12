Hering abre 400 novas vagas de emprego com salário de até R$ 6.420; veja os cargos

Oportunidade na área. A Cia. Hering abriu mais de 400 vagas de emprego para diversos estados, com oportunidades para cargos de ensino médio ou superior. Os profissionais contarão, além dos salários (variam entre R$1.123 e R$6.420), com benefícios de vale-transporte, seguro de vida, refeição no local e previdência privada.

As vagas são abertas para Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Acre, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro e Goiás. Além da escolaridade, alguns cargos ainda exigem conhecimento em pacote office – Word, Excel e PowerPoint, a depender do cargo.

Os profissionais serão contatados para trabalhar em período integral e com contrato através da CLT.

Criada como Tricotwaren Fabrik Gerbruder Hering na cidade de Blumenau, a Cia Hering começa sua trajetória com a saga dos irmãos Hermann e Bruno Hering. Integrantes de uma tradicional família de tecelões da Alemanha, eles decidiram encarar o desafio de empreender no Brasil. O primeiro a tomar a decisão foi Hermann.

Em 1993, a empresa iniciou operação no varejo com a primeira loja própria. “Empreendedores por natureza, lançamos logo em seguida a primeira loja no modelo de franquia e iniciamos uma trajetória de expansão, ampliando a atuação das nossas marcas no mercado nacional e internacional. Hoje, estamos com 785 lojas no Brasil e 20 lojas no exterior, o que nos torna reconhecidamente a maior rede de franquias de vestuário no Brasil, além de possuirmos uma capilaridade de varejo diferenciada,” diz.

Para sustentar o crescimento e o investimento nos negócios, em 2007 a Cia. Hering integrou-se ao Novo Mercado, atualmente, segmento de listagem da B3, no qual estão as empresas com as melhores práticas de governança corporativa.

Veja os cargos abertos:

Vagas

Supervisor de vendas;

Vendedor;

Operador de caixa;

Representante comercial;

Instrutor de treinamento;

Modelista;

Assistente de loja;

Gerente de loja;

Analista administrativo; e

Auxiliar de SAC.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o comunicado de vagas, através da plataforma de vagas, o “Info Jobs“. Após acessar o site, será necessário cadastrar o currículo.

