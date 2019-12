Ibrahimovic disse ‘sim’ ao Milan e logo deve ser anunciado, afirma jornalista italiano

​Ao que tudo indica, janeiro de 2020 marcará pelo menos um grande retorno ao futebol italiano. De acordo com o jornalista ​Di Marzio (conhecido por seus furos no mercado da bola), Zlatan Ibrahimovic aceitou a proposta do Milan e deverá ser o novo reforço da equipe na janela de inverno.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

Ainda segundo o italiano, com o ‘ok’ de ​Ibra, os milaneses planeja fechar entre esta quinta à noite e sexta de manhã a contratação. Num primeiro momento, o sueco assinará um contrato de seis meses, até junho de 2020, com renovação vinculada a determinadas condições.

Depois de sucessivas declarações do Pioli de que o Milan tinha que combater o conformismo com a derrota (o que é bem notório por parte de alguns atletas), chega Zlatan Ibrahimovic, um cara que certamente não gosta de perder. Qual impacto ele pode causar no vestiário? Opine. pic.twitter.com/NeHpBtKxu7 — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) December 26, 2019

Pode ser uma última tentativa do Milan de trazer um pouco de ânimo ainda em 2019/2020. Depois de ser derrotada por 5 a 0 para a Atalanta na sua pior derrota dos últimos 21 anos, diretoria e torcedores almejam voltar aos dias de glória. Como justamente quando Ibra ainda lá estava.