Iluminado! Firmino volta a brilhar, e Liverpool bate Flamengo na decisão do Mundial

​O mundo tem um novo dono e ele veste vermelho. Na tarde deste sábado (21), no Khalifa International Stadium em Doha, ​Flamengo e Liverpool disputaram a grande decisão do Mundial de Clubes, partida muito aguardada e que não decepcionou em nada quem parou para assisti-la: grandes jogadores, chances claras para os dois lados e muita intensidade, com os europeus levando a melhor no detalhe. A valentia e qualidade do Flamengo foram suficientes para segurar os Reds por 90 minutos, mas um contra-ataque mortal na prorrogação, definido por Roberto Firmino, decidiu o 1 a 0. Liverpool, campeão do mundo pela primeira vez!

Primeiro tempo: Liverpool assusta, Flamengo domina

Diferentemente da semifinal – em que entrou em campo bastante modificado, especialmente em seu sistema defensivo -, o Liverpool foi à final com uma formação quase completa, com Arnold, Van Dijk e ​Firmino entre os titulares. O brasileiro foi o responsável pela primeira chance aguda da partida, logo no minuto inicial, mas finalizou pra fora após receber belo lançamento longo da defesa. Aos 4′, Salah e Keita tabelaram pelo lado direito do ataque e a bola sobrou limpa para o camisa 8, que exagerou na força e errou a finalização. Passados dez minutos, o Fla acalmou os ânimos e passou a dominar as ações, controlando o meio de campo e explorando a velocidade de Gabriel e Bruno Henrique. Aos 32′, o time da Gávea teve grande chance de abrir o placar, mas a cabeçada de Bruno Henrique acabou explodindo no zagueiro Joe Gomez.

Segundo tempo: equilíbrio de forças e polêmica

O segundo tempo começou da mesma forma como o primeiro, com os ingleses pressionando logo nos minutos iniciais. Aos 2′, Roberto Firmino fez grande jogada individual e finalizou tirando de Diego Alves, mas a bola caprichosamente beijou a trave e saiu. Aos 5′, Arnold fez a ultrapassagem pela direita, cruzou rasteiro e achou Salah, que tentou achar o contrapé do goleiro rubro-negro, mas tirou demais. A resposta do Flamengo não tardou e veio aos 7′, com Gabigol arriscando chute rasteiro cruzado, obrigando Alisson à grande defesa. Aos 21′, Gabigol recebeu belo passe enfiado de Arrascaeta e finalizou forte, mas parou em bloqueio de Van Dijk. Na reta final da partida, o Liverpool dominou as ações e quase abriu o placar aos 40′, mas Diego Alves fez um verdadeiro milagre, com defesa de mão trocada, em belo chute de fora área de Henderson. Aos 45′, o lance que fez parar o coração dos 40 milhões de rubro-negros: Mané invadiu a área sozinho, mas foi travado por Rafinha na hora da finalização. O juiz de campo assinalou penalidade, mas voltou atrás após revisão no VAR. Prorrogação.

Prorrogação: brilha a estrela de um camisa 9

A reta final da segunda etapa já tinha mostrado um Liverpool mais inteiro fisicamente, e um Fla mais pregado pela correria do primeiro tempo e temporada longa. Se aproveitando da perda de intensidade do time carioca, os ingleses foram pra cima e abriram o marcador através de seu ponto mais forte: o contra-ataque. Henderson descolou belo lançamento para Salah, que invadiu a área e só rolou para Firmino, que entrava sozinho pela esquerda. O camisa 9 só teve o trabalho de limpar Diego Alves e completar pro fundo das redes.

O gol não abateu o Flamengo, que se organizou e passou a buscar o gol de empate. Logo no início do segundo tempo da prorrogação, Gabigol pegou sobra de bola na entrada da área e finalizou firme, mas a bola subiu demais. Aos 14′, já com o fim de jogo se aproximando, o jovem Lincoln teve a grande chance do empate, mas se afobou mesmo sozinho na área e bateu longe do gol de Alisson.​