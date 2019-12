IMPRESSIONADO! Klopp se surpreende com a torcida do Flamengo e elogia o time

O Flamengo mediu forças com o Liverpool na tarde deste sábado, em jogo que aconteceu no Catar. O duelo foi visto como a maior batalha do Flamengo de Jorge Jesus, que tinha pela frente o melhor time do futebol mundial na atualidade. Mesmo assim, o Flamengo demonstrou um grande futebol, colocando muita pressão no gigante inglês, mas acabou ficando com o vice campeonato.

Como era esperado, após a partida, o técnico Klopp aproveitou para fazer muitos elogios ao Flamengo, que mesmo com uma abismo financeiro entre os dois clubes, colocou muita pressão no Liverpool, algo que certamente deixou os flamenguistas com orgulho.

”Vimos o Flamengo jogar muito futebol, analisamos muito bem, especialmente o jogo contra o Santos. Demos trabalho para eles e esperávamos terminar o jogo nos 90 minutos. Os nossos jogadores fizeram um bom trabalho, não era fácil. Não houve surpresa”, declarou.

O Flamengo foi com um grande número de torcedores para o Catar, entretanto, acabou voltando sem o título para o Brasil. Por outro lado, a torcida do Flamengo também chamou a atenção do técnico Alemão, já que mesmo muito distante do seu país natal, acabou indo com um bom público para o Catar.

” Os torcedores do Flamengo festejaram muito durante toda a semana. Infelizmente, não puderam celebrar o título, mas devem estar orgulhosos do que fizeram. É um time muito, muito, muito bom”, declarou o treinador do Liverpool.