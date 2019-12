Inter mira negócio de ocasião no mercado e poderá fechar com atacante ex-Avaí

O Internacional segue no seu planejamento para a temporada de 2020. Sob o comando do técnico argentino Eduardo Coudet, o ​Colorado disputará o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil, a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. Visando diminuir a folha salarial e tentando enxugar os custos com o futebol, o clube gaúcho busca negócios de ocasião, e um deles poderá ser finalizado até o ano novo.

Segundo o site ​UOL Esporte, o Inter negocia a contratação do atacante Caio Paulista, de 21 anos, que jogou a Série A de 2019 com a camisa do Avaí. O jogador já não tem mais nenhum vínculo com o clube catarinense, que acabou rebaixado na lanterna do Brasileirão. A possibilidade de acertar com o atleta somente pelos salários poderá fazer com que o Colorado sacramente a contratação.

Caio atuou em 35 partidas na temporada pela equipe catarinense, sem nenhum gol marcado. O Inter buscará peças de reposição para o ataque, pois se desfez de vários jogadores no setor ofensivo, como são os casos de Guilherme Parede, Neilton, Trellez e Rafael Sobis. Mesmo com a contratação de Caio Paulista, o Colorado deverá seguir no mercado em busca de pelo menos mais um nome para o ataque.

Imagina a cara dos jogadores da base do Inter, de férias, lendo notícias sobre possível contratação do Caio Paulista, do Avaí. Atacante que foi muito bem em 2019, NÃO FEZ GOL. É pra fechar a base. — Seomar 泥 (@SeomarMartins) December 22, 2019

Com 1,81m e 73kg, o jogador atua tanto pelo lado direito quanto no lado esquerdo de ataque. As principais características do atacante são a força e a vitalidade física, de modo que poderia ser uma peça para atuar tanto no meio de campo quanto no ataque, já que Eduardo Coudet costuma montar suas equipes com um esquema que conta com três meias e dois jogadores alinhados no ataque.