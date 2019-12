Inter precisa definir futuro de atletas que estão sem espaço após empréstimos

​ Com o ano chegando ao fim, o ​Internacional tenta resolver a situação de alguns atletas que estavam emprestados e que ainda possuem contrato com o clube. Nesta lista, há nomes, inclusive, que defenderam equipes de Série A ao longo de 2019.

Um deles é o meia-atacante Valdívia, cujo vínculo vai até o final de 2020. Depois de uma passagem apagada pelo ​Vasco da Gama (12 jogos e nenhum gol), o jogador de 25 anos já foi procurado pelo Cuiabá, que vai disputar a Série B em 2020. No entanto, a oferta foi rejeitada por um simples motivo: o Poko Pika aguarda por alguma proposta de times da elite do futebol nacional.

Quem vive momento semelhante é o Gustavo Ferrareis. Ao longo da temporada, defendeu ​Botafogo (dez jogos e dois gols) e ​Avaí (oito jogos e nenhum gol). Agora, vive a esperança de ser procurado por outros clubes, ele que está com 23 anos e tem contrato até setembro de 2021 com o Colorado. Outro que vai atrás de um destino é o zagueiro Thalles, que esteve emprestado ao Criciúma. A ideia é que, com mais um ano de compromisso junto ao time gaúcho, o defensor de 26 anos possa encontrar uma equipe para defender até que fique com o passe livre. Por fim, é preciso definir o futuro do centroavante Brenner Marlos (ex-Avaí), com apenas mais seis meses de vínculo. A tendência é de que as partes se reúnam para negociar uma rescisão. Assim, aos 25 anos, ele ficaria livre para procurar um novo clube.

Fotos: Divulgação