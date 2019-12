Jean, do São Paulo, é acusado de agressão em vídeos gravados por esposa

Os dirigentes do ​São Paulo mal despertaram ainda nesta manhã de quarta-feira e já terão que lidar com uma crise das feias. Isso tudo porque, em plenas férias, o goleiro Jean foi acusado de agressão por sua esposa, Milena Bemfica, numa sequência de stories gravados por ela em seu Instagram.​

Visivelmente machucada e assustada, a moça afirmou com todas as letras que seu marido a agrediu e que estava trancada num banheiro em Orlando, Estados Unidos, enquanto gravava a denúncia contra o atleta:

Esposa do goleiro Jean do São Paulo o acusa de agressão no Instagram. No fundo é possível escutar o jogador dizer “você vai fazer isso com sua vida?” pic.twitter.com/S6zVN7GA2Z — Bruno Barbosa 🇾🇪 (@Bru_nbarbosa) December 18, 2019

“Eu estou aqui em Orlando e olhem o que o Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude, o Jean acabou de me bater, ai meu Deus! Gente, socorro. Minha mãe, calma, eu estou bem. Mas olha pra isso, gente. O Jean, goleiro do São Paulo, olhem o que ele fez comigo. Eu quero justiça, eu quero justiça. Eu estou trancada no banheiro e olhe o que ele está fazendo comigo“, contou.

Na sequência, Milena ainda trouxe à tona um print de uma conversa entre ela e seu marido, na qual ele afirma que ela “terminou com a sua carreira”.

As circunstâncias do caso ainda estão sendo melhor apuradas, mas a esposa do arqueiro são-paulino apagou os vídeos e postou outros em que explica que deixou a casa em que estava antes e que está com suas filhas em outro lugar, mas está “incomunicável” e irá se pronunciar mais adiante.