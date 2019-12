Jesualdo Ferreira mapeia elenco santista e visa meia-atacante com quem já trabalhou no Porto

O ​Santos anunciou, na última segunda-feira (23), a contratação do técnico Jesualdo Ferreira, que assinou contrato de um ano. Diante da oficialização do comandante, o Peixe agora busca nomes que são indicações do técnico e a promessa é fazer uma equipe competitiva na próxima temporada.

O português busca jogadores de sua confiança para agregar ao elenco do Alvinegro. De acordo com o ​jornal A Bola, de Portugal, u m dos que podem chegar é o experiente Ricardo Quaresma. O jogador que atualmente tem 36 anos de idade, defende o Kasimpasa, da Turquia, tendo vínculo até junho de 2020.

O veículo ainda informa que a equipe turca não dificultaria as tratativas para a sua saída . Jesualdo já comandou Quaresma entre 2006 e 2008, quando era técnico do Porto e juntos conquistaram a Liga Portuguesa em duas oportunidades. O atual valor de mercado do atleta é de 750 mil euros, cerca de 3 milhões de reais na cotação atual.

Nesta temporada, jogando pelo clube turco, foram 14 partidas até aqui, com três gols marcados. O veterano já atuou por grandes gigantes europeus como Barcelona, Chelsea e Inter de Milão, além de fazer parte da esquadra da Seleção de Portugal que foi campeã da Eurocopa em 2016.