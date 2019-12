Jesualdo lidera reformulação no Peixe, e opção ofensiva vai para o Fluminense por empréstimo

​ Agora com a definição do novo treinador Jesualdo Ferreira, o ​Santos já iniciou seu planejamento diante dos jogadores que têm contrato. Com isso, o jovem atacante Felippe Cardoso, de 21 anos, deve ser mais uma vez emprestado pelo clube santista, dessa vez, para o ​Fluminense. Em 2019, o jovem esteve emprestado ao Ceará depois de passar por problemas disciplinares no Peixe.

De acordo com o veículo ​A Tribuna, na última sexta-feira (27), o atleta foi aprovado nos exames médicos do Tricolor Carioca e deve assinar com o time das Laranjeiras até o fim de 2020. Além do clube do Rio de Janeiro pagar o salário integralmente, no empréstimo haverá uma opção de compra fixada e o clube carioca terá prioridade se eventualmente o jogador receber propostas de outros clubes em 2020.

Com cerca de dois 1,90m, Felippe Cardoso é consideravelmente habilidoso para sua altura. O jovem se destacou pela Ponte Preta em 2017 na Copa RS e chamou atenção de diversos clubes do Brasil. Chegando à Vila Belmiro por R$ 3 milhões, não conseguiu se firmar com então técnico Cuca, quem pediu sua contratação. O jogador tem contrato com o Santos até 2023.

Sampaoli saiu do Santos, mas os buracos que ele deixou ficam: Cueva, Uribe… Não contratamos o Marco Ruben por causa do Cuca, que deixou Felipe Cardoso. Por isso, precisamos de uma hierarquia melhor definida, treinador tem que trabalhar com o que lhe foi dado. — Rafael Bruschi (@bruschirafa) December 16, 2019

Após confirmar contratação do volante Yuri, Fluminense negocia com o atacante Felippe Cardoso. “Sou Tricolor de coração… ” — Falando de Alvinegro (@fdalvinegro) December 28, 2019