Justiça nega pedido de Thiago Neves para rescindir contrato com o Cruzeiro

​Thiago Neves bem que tentou rescindir de forma indireta o seu contrato com o ​Cruzeiro. Mas teve seu pedido negado pelo desembargador Manoel Barbosa da Silva, do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. A decisão foi assinada no último dia 19 de dezembro, mas veio à tona somente nesta quinta-feira.

#centraldomercado @andrehernan uma discussão bacana que vocês poderiam colocar em pauta. Os jogadores cascudos do Cruzeiro, como Fred, Thiago Neves… rebaixados com o clube, querendo sair mas ganhando 1 milhão de salário. Estão caducos? — Danilo Aguiar de Pinho (@danaguiarpinho) December 26, 2019

A ação movida pelo meia pode chegar a R$ 16 milhões. Nela, ele cobra três meses de salários, outros sete de direito de imagem e encargos trabalhistas em atraso. Além disso, segundo o atleta, as ameaças recebidas por parte da torcida da Raposa e as declarações de dirigentes motivaram o processo judicial.

Advogados do Thiago Neves dizendo na ação contra o Cruzeiro que ele foi destaque na Copa do Brasil. Que que isso tem a ver? Deveriam então citar que o 2019 foi inteiramente irresponsável dentro e fora do campo, sendo o líder do grupinho de jogadores que rebaixou o time. — Guilherme Amaral (@amaral83) December 26, 2019

Seu vínculo vai até dezembro de 2020, mas a ideia de Thiago Neves é encontrar um novo clube para jogar a partir do início do ano. “Vale destacar que, desde quando desembarcou em Belo Horizonte, em 2017, Thiago se comprometeu com o clube. Foram 151 jogos, 41 gols e 23 assistências. Os títulos nacionais conquistados, duas Copas do Brasil, e os dois Campeonatos Mineiros que o jogador obteve, inclusive como protagonista, falam por si”, diz parte da nota emitida pela empresa responsável pela gestão de sua carreira.

