Kannemann pode entrar em negociação com Fiorentina por Pedro

​O ​Grêmio está em busca de um centroavante para a próxima temporada. Na mira está o atacante Pedro, de 22 anos. O atleta, que foi descoberto pelo Fluminense em 2014, atualmente defende o Fiorentina, da Itália. Para conseguir a contratação do jogador, o time gaúcho precisa sair na frente, visto que o Flamengo também mostrou interesse no futebol de Pedro.

De acordo com o site ​GloboEsporte.com, o Grêmio teria envolvido nas negociações a ida do zagueiro Kannemann para o clube italiano. Porém, o presidente do Tricolor, Romildo Bolzan Jr, nega a possibilidade de colocar o zagueiro nessa transação. Por outro lado, o site italiano ​Calciomercato.com informou que o Fiorentina estaria interessada no argentino.

Ainda conforme o site, o time italiano está disposto a pagar 6 milhões de euros, cerca de R$ 27,12 milhões, em uma proposta pelo defensor. Sendo assim, o Imortal poderia utilizar o dinheiro para comprar parte dos direitos econômicos de Pedro. Durante sua trajetória na Fiorentina o atacante disputou apenas quatro partidas e não balançou as redes. Após ser consultado pelo Grêmio e pelo Flamengo, a decisão do futuro de Pedro está nas mão da Fiorentina.

Não importa a qualidade do Pedro. Me preocupa entregar uma afirmação como o Kannemann + desmontar nossa zaga em troca de uma APOSTA. Se der errado, ficamos sem ataque E defesa. Hoje estamos apenas sem ataque (pensando em ataque vs zaga).

Dois passos pra frente e quatro pra trás? — XamãColombiano (@BruxoColombiano) December 30, 2019

Em relação a negociação do Flamengo, o Rubro-Negro teria a intenção de trazer o atacante por empréstimo até dezembro com valor para aquisição dos direitos econômicos fixados. Sendo assim, se a Viola possui algum projeto para Pedro no futuro do clube, o empréstimo ao Flamengo seria uma boa opção. Mas, se o clube italiano tem a intenção de rever parte dos 11 milhões de euros investidos, a venda para o Grêmio seria o melhor negocio. Atualmente no mercado, o atacante tem valor de 15 milhões de euros, cerca de R$ 67 milhões.