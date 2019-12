Kayro Castro recebe eleitores e simpatizantes de sua pré-candidatura a prefeito de Piaçabuçu

O presidente da Câmara de Vereadores e pré-candidato a prefeito de Piaçabuçu, Kayro Castro (PRB), recebeu nesta quarta-feira, 18, em sua residência, diversas lideranças que discutiram a conjuntura política local, levando palavras de apoio ao pré-candidato que mais uma vez confirmou sua determinação em participar do pleito eleitoral de 2020, encabeçando uma chapa majoritária.

Pré-candidatos a vereador pelos partidos que Kayro deve lançar suas frentes nas eleições de 2020, participaram do encontro garantindo apoio e dedicação ao projeto político do gordinho, como é carinhosamente chamado por familiares e amigos, o vereador Kayro Castro. Na mesa ao seu lado, políticos como os ex-vereadores Zé das Mangas e Hélio Góes juntamente com o vereador Baito (Cidadania23), estiveram marcando presença.

“Não vou criar uma imagem de alguém que não sou para buscar viver uma realidade que não é a minha nem do povo de Piaçabuçu. Vou continuar meu trabalho como venho fazendo no dia a dia, estando perto do povo e conhecendo o anseio de nossa população, principalmente dos mais carentes que buscam e querem o novo”, enfatizou Kayro em seu discurso.